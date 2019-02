Mainz (ots) - Woche 11/19



Di., 12.3.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Vakuum" von Christine Repond



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Do., 14.3.2019, 5.15 Uhr beachten.)



Woche 13/19



Di., 26.3.



0.30 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Ein Gauner & Gentleman" von David Lowery



Do., 28.3



Bitte neuen Ausdruck beachten:



21.45 heute journal (HD/UT) mit Politbarometer und Wetter Moderation: Marietta Slomka



Fr. 29.3.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.00 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka



("heute journal: mit Politbarometer und Wetter" wird auf Do., 28.3.2019, 21.45 Uhr vorgezogen.)



Woche 14/19



Mo., 1.4.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 2.35 Uhr beachten:



2.35 Bares für Rares



3.30 Bares für Rares (VPS 3.25)



4.25 citydreams (HD) Deutschland 2019



4.35 Menschen - das Magazin (HD/UT) Anders reisen Moderation: Sandra Olbrich (vom 30.3.2019) Deutschland 2019



4.45 Leute heute spezial (HD/UT) GOLDENE KAMERA (von 17.45 Uhr) Deutschland 2019



5.00- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2019



("Bares für Rares" um 4.20 Uhr entfällt.)



Woche 15/19



Di., 9.4.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Border" von Ali Abbasi



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)



