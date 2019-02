Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er bleibe im Windkraftbereich positiv gestimmt für das Jahr 2019, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die zuletzt gute Kursentwicklung im Sektor dürfte daher noch nicht zu Ende sein. Für Vestas sowie Siemens Gamesa erhöhte er seine Bewertungsmultiplikatoren./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-02-28/15:53

ISIN: ES0143416115