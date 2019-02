Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen der Fluggesellschaft stehe nun der Anteilskauf des niederländischen Staates im Fokus, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass sowohl das Management als auch die französische Regierung von dem Schritt überrascht worden seien. Es gebe nun einige Fragen, etwa bezüglich möglicher Konsequenzen für die Management- oder auch die Unternehmensstruktur./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-02-28/16:01

ISIN: FR0000031122