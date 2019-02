Basel - Panalpina hat die schlimmsten Zeiten hinter sich. Der Logistiker hat 2018 klar mehr verdient und der lange Zeit serbelnden Seefracht geht es wieder besser. Aufgrund der unklaren Zukunft des Konzerns treten die Zahlen jedoch etwas in den Hintergrund.

Sichtlich stolz trat Panalpina-Chef Stefan Karlen am Donnerstag in Basel vor die Medien. Das langjährige Sorgenkind des Basler Logistikkonzerns, die Seefracht, schreibt seit inzwischen drei Quartalen wieder schwarze Zahlen. Zwar erwirtschaftete sein Konzern in der Sparte im Geschäftsjahr 2018 aufgrund des schwachen ersten Quartals noch einen Verlust, doch betrug dieser nur noch 1,8 Millionen Franken. 2017 war in der Seefracht noch ein Fehlbetrag von 15,1 Millionen angefallen. Im laufenden Jahr soll nun - dank des neuen IT-Systems SAP TM - gar endlich wieder ein Gewinn resultieren.

Dank der Verbesserung in der Seefracht sah es für Panalpina auch gesamthaft wieder rosiger aus. Der Bruttogewinn legte um 7,3 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken zu. Beim Betriebsgewinn (EBIT) verbesserte sich der Logistiker um knapp 15 Prozent auf 118,4 Millionen.

Deutlich höherer Reingewinn

Und unter dem Strich verblieben 75,7 Millionen Franken Reingewinn nach deutlich tieferen 57,5 Millionen im Vorjahr. Für das Management von Panalpina ist daher klar, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...