Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was ist das Erfolgsgeheimnis von Amazon-Gründer Jeff Bezos? Wie machte er Amazon zum wertvollsten Unternehmen der Welt? Wie erobert er einen Markt nach dem anderen? Was treibt ihn an? Und vor allem: Was können Unternehmer sich von ihm abschauen? Die Titelgeschichte "Der Jeff-Bezos-Code: Vision plus Killer-Instinkt" entschlüsselt den Erfolgs-Code - im neuen DUB UNTERNEHMER-Magazin 1.2019, 188 Seiten, erhältlich ab 1. März für 7,50 Euro am Kiosk, im Abo bei der DUB UNTERNEHMER-Akademie oder als E-Paper auf dub.de/epaper.



Außerdem im Heft: Nicola Beer, Generalsekretärin und Spitzenkandidatin der FDP für die anstehende Europawahl, im Exklusiv-Interview. Sie will ein Umdenken, fordert eine KI-Initiative und den "Zukunftsfonds Europa", um junge, zukunftsträchtige Unternehmen mit Venture-Capital-Spritzen zu versorgen. Beers Ziel: Vermeintliche Nachteile im internationalen Wettbewerb in Vorteile und einen europäischen Weg der Digitalwirtschaft umzumünzen: "Datenschutz, Datensouveränität und informationelle Selbstbestimmung sehe ich nicht als Gegner der Digitalwirtschaft, sondern als Grundlage für eine faire und funktionierende Datenökonomie."



Wer denkt, Lufthansa sei nur eine Airline, dem sei das große Gespräch mit Chief Digital Officer Christian Langer ans Herz gelegt. Hier skizziert er seine Vision der Mobilität von morgen. Und die geht weit über das hinaus, was gemeinhin mit einer Airline in Verbindung gebracht wird. Lufthansa begreift sich schon heute als einen der größten Mobilitätsanbieter und Gestalter ganzer Reiseketten. Langers Thesen: Die virtuelle Realität wird manchen Reisegrund überflüssig machen, und der Anspruch an stressfreies Vehikel-übergreifendes Reisen steigt. Mobilität wird ganzheitlich gedacht. Neue Wettbewerber und Allianzen werden die Zukunft prägen.



Dazu: Deutschlands größte Studie über den Digitalisierungsstand des Mittelstands läuft weiter. Unternehmer und unternehmerisch Denkende checken ihren digitalen Status quo mit dem SMART COMPANY-Check (DUB.de/schnellcheck). Das wissenschaftlich fundierte Assessment nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Jeder Teilnehmer erhält umgehend eine Auswertung des DUB Akademie-Partners KPMG. Oliver Suhre, Geschäftsführer des Versicherers Monuta, ist einer der bislang über 4.000 Check-Absolventen. Im Magazin berichtet er über seine Learnings und daraus abgeleitete Maßnahmen.



Über das DUB UNTERNEHMER-Magazin



Das DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Weitere Supplements erscheinen in der "Welt am Sonntag" und der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren. Mehr unter dub.de/dub-unternehmer-magazin



Über die DUB UNTERNEHMER-Akademie



Die DUB UNTERNEHMER-Akademie richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Gründer und Investoren. Die Plattform bietet exklusive Digital-Events, zertifizierbare Business-Coachings, Digital-Reisen und Unternehmens-Insights sowie ein exklusives Akademie-Netzwerk. Mitglieder erhalten zudem das zweimonatlich erscheinende DUB UNTERNEHMER-Magazin im Abonnement. Mehr unter dub-akademie.de



Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de



Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal für Unternehmer, Gründer und Investoren. Verkaufen oder kaufen Sie ein Unternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigen Unternehmensbörse im deutschsprachigen Raum. Finden Sie hier Ihren Nachfolger, ihr Wunschunternehmen oder das auf Sie passende Franchise-Angebot. Darüber hinaus finden Sie auf DUB.de Berater für jede Unternehmenslage und journalistische sowie Experten-Beiträge zu Themen wie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles von Unternehmern für Unternehmer. Mehr unter dub.de



OTS: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102491 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102491.rss2



Pressekontakt: DUB UNTERNEHMER-Magazin Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Madeline Sieland Tel.: (040) 468832-616 E-Mail: sieland@jdb.de