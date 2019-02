Olaz präsentiert als weltweite Nummer eins der Gesichtspflegemarken1den neuen Olaz Skin Advisor. Dieses innovative Tool greift die zunehmende Digitalisierung des Alltags auf und zeigt, welche Online-Anwendungen die Zukunft prägen können. Ab sofort können nun auch Frauen in Deutschland mithilfe des internetbasierten Hautanalyse- und Beratungs-Tools ihr sichtbares Hautalter bestimmen und individuelle Pflegeempfehlungen erhalten. Der Olaz Skin Advisor ist kostenlos unter www.skinadvisor.olaz.deverfügbar und kann mit einem Smartphone, Tablet oder anderem Endgerät mit Kamerafunktion genutzt werden.

Olaz befragt jedes Jahr Tausende Frauen weltweit zu ihren Bedürfnissen und Problemen in Sachen Hautpflege und fand heraus, dass es Frauen angesichts des riesigen und vielfältigen Angebots schwerfällt, die richtigen Pflegeprodukte für ihre Haut zu finden.

Mit einem Klick das Hautalter bestimmen und die richtige Pflege finden

Der neue Olaz Skin Advisor soll das nun ändern und die Wahl der richtigen Pflege erleichtern. Er bietet individuelle Hautpflegeempfehlungen mit nur einem Klick ganz einfach über das Smartphone oder Tablet. Anhand eines Selfies ermittelt der Olaz Skin Advisor das sichtbare Hautalter und identifiziert die Anzeichen für Hautalterung in unterschiedlichen Bereichen des Gesichts. So werden die Zonen im Gesicht ermittelt, in denen die Haut langsamer altert, und die Zonen, in welchen sie schneller altert. Anschließend wählt der Olaz Skin Advisor das richtige Hautpflegeprodukt bzw. eine passende Produktkombination aus.

Der neue Olaz Skin Advisor mit VizID-Technologie basiert auf Artificial Intelligence (AI), genauer gesagt, auf dem Prinzip des "Deep Learning". Anhand einer Datenbank mit Tausenden Bildern hat der Deep-Learning-Algorithmus des neuen Olaz Skin Advisors "gelernt", wie das Gesicht einer Frau in einem bestimmten Alter aussieht, und kann das Hautalter mit erstaunlicher Genauigkeit bestimmen. Jedes Mal, wenn ein Selfie hochgeladen wird, kennzeichnet die VizID-Technologie es mit dem chronologischen Alter der Person, speichert die Informationen* und lernt daraus, welche Merkmale mit dem optischen Alter zusammenhängen. Das System wird so mit jeder Anwendung schlauer.

Dr. Frauke Neuser, leitende Wissenschaftlerin bei Olaz, ist überzeugt:

"Personalisierung in der Hautpflege ist eines der spannendsten und zukunftsweisendsten Themen überhaupt. Wir haben den Olaz Skin Advisor entwickelt, um Frauen zu helfen, ihr sichtbares Hautalter zu identifizieren und darauf aufbauend den Alterungsprozess ihrer Haut gezielter denn je zu verlangsamen, indem sie genau die richtige, personalisierte Hautpflege für sich finden. Mit dieser hochintelligenten, wissenschaftlich basierten Technologie beginnt eine neue Ära in der Hautpflege. Das Herzstück der AI-Technologie ist unser VizID-Algorithmus, der aus einem einfachen Selfie das sichtbare Hautalter sowie die besten und pflegebedürftigsten Zonen im Gesicht identifizieren kann.

So funktioniert's

SCHRITT 1

FOTO AUFNEHMEN

Alles beginnt mit einem Selfie. Wird dieses im Olaz Skin Advisor hochgeladen, scannt das System das Bild auf Basis der 5 Alterungszonen und vergleicht es mit den Informationen, die es aus allen zuvor hochgeladenen Bildern gewonnen hat, um das optische Hautalter der Anwenderin zu bestimmen.

SCHRITT 2

FRAGEBOGEN

Mit einigen gezielten Fragen, wie z. B. zur bisherigen Pflegeroutine, den eigenen Pflegebedürfnissen oder zur bevorzugten Textur und zum bevorzugten Geruch eines Pflegeproduktes, stellt der neue Olaz Skin Advisor fest, welche Pflegeroutine und welchen Pflegebedarf die Anwenderin hat genau wie es auch eine Kosmetikerin tun würde.

SCHRITT 3

HAUTANALYSE

Das System gleicht das Selfie nun Pixel für Pixel mit den vielen Tausend anderen Fotos in der Datenbank ab. Der neue Olaz Skin Advisor untersucht Gesichtsbereiche, die das Hautalter verraten, und analysiert diese Zonen. Die fünf wichtigsten Alterungszonen, die Olaz in Studien2 ermittelt hat, sind: Stirn, Wangen, Kinn, Krähenfüße und der Bereich unter den Augen. Nach der Auswertung des Selfies ermittelt die patentierte VizID-Technologie des Tools die in Bezug auf die Hautalterung besten Zonen im Gesicht und die Verbesserungszonen, um den genauen Pflegebedarf zu bestimmen.

SCHRITT 4

PRODUKTEMPFEHLUNG

Ein firmeneigener Empfehlungsalgorithmus gleicht schließlich das Ergebnis der Hautanalyse und die Angaben aus dem Fragebogen mit mehr als 10.000 Olaz-Produktkombinationen ab. So liefert der neue Olaz Skin Advisor perfekt auf den Hauttyp abgestimmte Pflegeempfehlungen.

Erfahren auch Sie mehr über Ihre Haut kostenlos unter: www.skinadvisor.olaz.de

1 Nach Verkaufsumsätzen von Feuchtigkeitspflege- und Reinigungsprodukten am Massenmarkt in den 12 Monaten bis Ende Februar 2016.

2 Olaz Studie "Facial Mapping Study", Flagler, M. PhD et al, Januar 2016.

Die bei der Verwendung des Olaz Skin Advisors erhobenen Daten werden nicht außerhalb des Tools verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

