Im Kampf gegen die Erderwärmung bleiben ökonomisch sinnvolle Lösungen auf der Strecke - dabei würden diese Milliarden an Subventionen sparen.

Stolze Kohletraditionalisten in sanierter Industriepracht treffen auf eine selbstbewusste Politikerin mit großem Umgestaltungswillen - mehr Symbolik geht kaum, als Svenja Schulze am Montag auf die Bühne der Turbinenhalle im Düsseldorfer Viertel Flingern steigt. "Verbindlich muss Klimaschutz sein", ruft die Bundesumweltministerin mit fester Stimme: "Erreichen wir unsere Klimaziele nicht, dann wird das richtig teuer für uns." Schulze hat gerade ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vorgelegt. Und ihn flugs zur Begutachtung bei der Kanzlerin eingereicht.

Eigentlich ist das hier ein Heimspiel für die SPD-Politikerin. Schulze ist Rheinländerin, geboren in Düsseldorf, war hier Landespolitikerin, Landesministerin. Man kennt sich, man sieht sich - hier und heute beim Verein KlimaDiskurs NRW mit seinen knapp 100 Mitgliedern, in der Mehrzahl kommunale Unternehmen. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Klimaschutz an Rhein und Ruhr zu fördern und dabei zugleich die Industrie zu stärken. Bei denen hat Schulze einen schweren Stand.

Gerade die Wirtschaft engagiere sich doch schon sehr für die Umwelt, moniert Thomas Müller-Kirschbaum, Forschungsleiter beim Konsumgüterhersteller Henkel. Bis 2030 wolle der Konzern sich komplett mit Ökostrom versorgen. Zu gerne würde Henkel auf seinem Firmengelände in Düsseldorf ein Windrad aufstellen. Doch das gehe nicht, weil man sich an Abstandsregeln von Windrädern zu Wohngebäuden halten müsse.

Ute Müller-Eisen, Leiterin NRW-Politik beim Leverkusener Werkstoffhersteller Covestro, sagt: "Klimaziele, die uns knebeln, bringen uns überhaupt nicht weiter." Und Christian Kullmann, Vorstandschef des Chemiekonzerns Evonik, wird noch deutlicher: Der Klimaschutzplan der Umweltministerin "beeinträchtigt die Investitions- und Planungssicherheit des Industriestandorts". Er könnte auch sagen: Verschont uns bitte mit eurer Ökoplanwirtschaft!

Mittendrin statt nur dabei

Was für einen Unterschied ein einziges Gesetz machen kann. Bislang galt Svenja Schulze nicht gerade als Aktivposten in der Bundesregierung. Sie fiel auf, wenn überhaupt, weil sie zum Thema Tempolimit nichts zu sagen wusste. Oder weil sie zum Klimagipfel im polnischen Kattowitz ohne Kohleausstiegsplan, also mit leeren Händen, anreisen musste.

Nun steht die SPD-Ministerin im Zentrum des wichtigsten wirtschaftspolitischen Projekts in diesem Jahr. Ihr 65-seitiger Entwurf für ein "Bundes-Klimaschutzgesetz" bringt die Wirtschaft in Wallung und das Kabinett in Stellung - für oder gegen sie. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier unterstellt ihr schlicht Profilierungssucht. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus poltert gegen ein dekretierendes "Mach mal"-Gesetz. Und SPD-Finanzminister Olaf Scholz meint, seiner Parteifreundin im Stile eines Staatsmannes beispringen zu müssen: Das Gesetz sei gut für Deutschland. Punkt.

Tatsächlich ist Schulzes Klimaschutzgesetz nicht weniger als ein dreifacher Testfall: für die Marktwirtschaft, für die Koalition - und für die internationale Glaubwürdigkeit Deutschlands. Hält die Bundesregierung ihre nationalen und internationalen Klimaschutzverpflichtungen ein - oder nimmt sie es mit dem Thema nicht mehr so genau? Nutzt sie intelligente Instrumente, um ihre Ziele zu erreichen? Oder solche, die die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen gefährden? Schulze will, dass jedes Ministerium Verantwortung für seinen Sektor übernimmt und seine verbindlichen Ziele einhält: Wer dafür sorgt, dass Deutschland seine Treibhausgas-Einsparziele reißt, soll identifizierbar sein - soll politisch und finanziell haften, wenn die Bundesregierung von anderen EU-Ländern zusätzliche Verschmutzungsrechte kaufen muss.

Daran ist zunächst einmal nichts auszusetzen: Konkretisierung ist der erste Schritt zur Versachlichung einer Debatte, die quasi-religiös aufgeladen ist. Die Ökojünger wollen Kohleausstieg, Umweltschutz und Energiewende ultimativ durchsetzen, koste es an Subventionen, was es wolle; ihre aktuelle Schutzheilige heißt Greta Thunberg, eine schwedische Schüleraktivistin, die im Dienst einer grünen Apokalyptik steht: "Wenn wir jetzt nicht handeln, dann …"

Und auf der anderen Seite stehen die Leugner und Zweifler, die Dieselfreunde, Standortverteidiger und Trivialliberalen, die mit der Keule der Planwirtschaft und des "Klimanationalismus" auf die Besorgten losgehen, als sei die Erde ihnen ewig untertan - als hätten sie noch nie was von Ressourcenmangel, Artenschwund und Temperaturanstieg gehört.

Raus aus den Wolken

Schulzes Gesetz müsste den Bekenntnisstreit beenden und die Klimafrage auf den Boden der politischen Tatsachen holen. Wenn ihr Entwurf Transparenz herstellte, Deutschlands Versäumnisse verdeutlichte - und wenn er den Streit um das Ob des Klimaschutzes beenden würde, zugunsten eines Ideenwettbewerbs, der um die Frage des Wie kreist: Wie bleibt die Bundesrepublik ein konkurrenzfähiger Industriestandort, der ökologische Innovation und ökonomische Vernunft mustergültig in Einklang bringt? Ambitionierte Reformmodelle, wie das gelingen könnte, gibt es. Sie umzusetzen erforderte Mut, Führungswillen und Reformlust. Ob die große Koalition mit einer Bundeskanzlerin im Farewell-Modus dazu bereit ist?

An Ehrgeiz mangelt es nicht. Im Gegenteil: Deutschland werde seine Treibhausgasemissionen bis 2050 um "mindestens 95 Prozent" reduzieren, so steht es in Schulzes Papier - dabei würden 80 Prozent gegenüber 1990 laut internationalen Verpflichtungen reichen. Die Bundesumweltministerin hat offenbar genug davon, dass ihre CDU/CSU-Kabinettskollegen Andreas Scheuer (Verkehr), Horst Seehofer (Bau), Julia Klöckner (Landwirtschaft) und Peter Altmaier (Energie) immer auf sie zurück zeigen, sobald sie öffentlich mehr Klimaschutz anmahnt.

Auch SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider findet: Um die Ziele zu erreichen, seien jetzt "die zuständigen Minister gefordert". Und Kanzlerin Angela Merkel. Sie möge "ihre Minister zur Arbeit anhalten", sollte sie sich immer noch als Klimakanzlerin verstehen.

CSU-Umweltpolitiker und Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein hält Schulzes Vorgehen dagegen für überhebliche Kraftmeierei. Die Ministerin versuche, "ein Klima-Grundgesetz" durchzusetzen, "den Klimaschutz über alles" zu stellen. Dabei seien "andere Ziele wie bezahlbares Wohnen oder uneingeschränkte, saubere Mobilität" genauso wichtig. Siege die Ideologie, orakelt Nüßlein, "bekommen wir französische Verhältnisse" und "Gelbwesten-Proteste". Seine Agenda: den Kohleausstieg umsetzen ("Eine große Aufgabe."). Das Dämmen und Sanieren von Gebäuden steuerlich fördern ("Scholz muss endlich liefern."). Und was den Verkehrsbereich anbelangt: Das Kind bloß ...

