Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Bau des neuesten Yareal Bürokomplexes, Projekt LIXA, hat begonnen, so PORR (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die PORR hat den Auftrag als Generalunternehmerin erhalten. In der ersten Bauphase werden zwei State-of-the-Art Bürogebäude mit einer Fläche von rund 22.000 m² bzw. rund 6.000 m² errichtet. Yareals Flaggschiff-Investition umfasst moderne, hochwertige Büroflächen und einen, für Bürogebäude einzigartigen, grünen Indoor-Garten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...