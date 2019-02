Ionity und Tank & Rast haben an der mecklenburg-vorpommerischen Autobahnraststätte Demminer Land (A20) einen neuen HPC-Standort mit Ladeleistungen pro Säule von bis zu 350 kW in Betrieb genommen. Es handelt sich bereits um den 18. Tankstellen-Standort, den beide Partner ausgestattet haben. Von den 400 HPC-Standorten, die das Joint Venture Ionity bis 2020 in ganz Europa realisieren will, werden insgesamt ...

