Die neue Technologie bringe dem Nutzer keine bedeutenden Vorteile, so OnePlus-Chef Lau. Sein Unternehmen werde in absehbarer Zeit kein faltbares Gerät auf den Markt bringen.

Der chinesische Smartphone-Anbieter OnePlus will sich von der aktuellen Aufregung um Telefone mit auffaltbaren Displays nicht anstecken lassen. "Wir sehen bisher keine Perspektive, dass diese Technologie den Nutzern etwas von bedeutendem Vorteil bringt, was es nicht schon gibt", sagte OnePlus-Chef Pete Lau der dpa auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

"Wir werden in nächster Zeit kein auffaltbares Gerät bauen", obwohl sich OnePlus die Technologie schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...