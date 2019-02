Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mobile World Congress (Weltkongress der Mobilfunknetzbetreiber). Eseye, ein weltweiter Anbieter von IoT-Dienstleistungen, freut sich, heute eine Partnerschaft mit MTN, dem führenden afrikanischen Mobilfunknetzwerkbetreiber (MNO), bekannt zu geben. MTN hat sich mit Eseye und der AnyNet Federation zusammengeschlossen, einer neuen Vereinigung von MNOs, die speziell für die komplexen Anforderungen an Management und erhöhte Belastbarkeit des schnell wachsenden globalen M2M-IoT-Kundenstammes gegründet wurde.



Globales Wachstum für Mobiltelefone auf AWS



Die AnyNet Federation wird sich zunächst darauf konzentrieren, ein signifikantes weltweites Wachstum von Mobilfunkdiensten für die Amazon Web Services (AWS) Cloud sicherzustellen. Das Ziel ist es, den AWS-Kunden den Zugang zur komplexen globalen Landschaft zu erleichtern, indem es eine einzige M2M-Lösung für Mobiltelefone und eine Managementansicht bietet, die sich nahtlos über die wichtigsten Weltmärkte hinweg einsetzen lässt.



Nick Earle, Chairman & CEO von Eseye, sagte: "Das ist eine bahnbrechende globale Zusammenarbeit. AnyNet Secure ist bereits die leistungsstärkste und am besten integrierte Konnektivitätslösung für AWS, und die AnyNet Federation dient als Schlüsselinstrument, um vereinfachte Konnektivität auf globaler Ebene zu ermöglichen und gleichzeitig den Kunden den Kauf und die Verwaltung ihrer Konnektivität innerhalb von AWS zu gestatten."



Oliver Fortuin, Executive von MTN Group Enterprise, sagte: "MTN freut sich, seine Netzwerke in 12 Märkte einzubringen, um die Ziele der AnyNet Federation zu unterstützen. Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit den weltweiten Einsatz des IoT für unsere Kunden beschleunigen und ihre globalen Geschäftsmöglichkeiten verbessern können."



Die Eröffnung des Mobile World Congress können Sie hier sehen: www.anynetfederation.com/news



Ein globales Datenklärungsunternehmen



Durch Nutzung von AnyNet Secure, der voll eUICC-kompatiblen SIM-Karte der nächsten Generation von Eseye, für AWS können die Kunden des Verbandes AnyNet Federation eine außerordentliche Konnektivität genießen, die sich in AWS IoT Core integriert und weltweit skalierbar ist. Der für AWS vorgesehene Mobilfunkverkehr wird zwischen verschiedenen Partnern der AnyNet Federation weitergegeben, basierend auf der geografischen Lage von IoT-Geräten, die automatisch per Funk bereitgestellt und zertifiziert werden. Unabhängig davon, welcher Partner der AnyNet Federation die Daten bereitstellt, wird der Kunde über sein Konto eine Rechnung von AWS erhalten und die MNO wird für die von ihr erbrachten Dienstleistungen bezahlt.



IoT-Markttrends



Der Start der AnyNet Federation und ihr anfänglicher Fokus auf den AWS-Markt trifft mit der Gartner-Prognose zusammen, dass der Markt der Worldwide Public Cloud Services im Jahr 2019 um 17,3 % auf insgesamt 206,2 Milliarden USD anwachsen wird, gegenüber 175,8 Milliarden USD im Jahr 2018.Quelle (https://www.gartner.com/en/newsro om/press-releases/2018-09-12-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud -revenue-to-grow-17-percent-in-2019) (https://www.gartner.com/en/news room/press-releases/2018-09-12-gartner-forecasts-worldwide-public-clo ud-revenue-to-grow-17-percent-in-2019); Statista gibt an, dass bereits 80 % der Unternehmen Apps als bevorzugte Cloud-Plattform anbieten oder mit AWS experimentieren. Quelle (https://www.statista.c om/statistics/511467/worldwide-survey-public-coud-services-running-ap plication/) (https://www.statista.com/statistics/511467/worldwide-sur vey-public-coud-services-running-application/).



Weitere Bekanntgaben zur Mitgliedschaft bei AnyNet werden in Kürze folgen. Nähere Informationen erhalten Sie von info@anynetfederation.com oder auf der Website www.anynetfederation.com.



Hinweise an Redakteure



Die Pressemitteilung wurde von Eseye veröffentlicht - www.eseye.com/about-us MTN www.mtn.co.za/ The AnyNet Federation www.anynetfederation.com



(https://mma.prnewswire.com/media/827933/Ralph_Vraagom_and_Nick_Ea rle.jpg)



OTS: Eseye newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133803 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133803.rss2



Pressekontakt: David Thompson Marketing Director bei Eseye dthompson@eseye.com Tel.: +44-(0)1483-802-509