Aufgeheizte Stimmung vor der Tür - große Differenzen am Verhandlungstisch: Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst ist eine schnelle Einigung nicht in Sicht. Sogar ein Scheitern der Gespräche steht im Raum.

Gewerkschaften und Arbeitgeber sind mit völlig gegensätzlichen Positionen in die wohl entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst gestartet. So blieb am Donnerstag in Potsdam offen, ob bis zum Wochenende ein Ergebnis für die mehr als zwei Millionen Betroffenen erzielt werden kann oder sich die Bürger auf eine Streik-Eskalation einstellen müssen.

Als Verdi-Chef Frank Bsirske am Donnerstag am Verhandlungsort in Potsdam mit Trillerpfeifen, Sprechchören und Trommelwirbel von hunderten Demonstranten empfangen wurde, sparte er nicht mit dramatischen Worten. Diese Tarifgespräche - die letzten mit dem langjährigen Gewerkschaftschef als Verhandlungsführer - seien besonders schwierig. "Es kann sein, dass wir zu einem Ergebnis kommen." Auch eine weitere Verhandlungsrunde sei möglich. "Oder man steht vor dem Scheitern der Verhandlungen", so Bsirske. "Auch das ist möglich, und dann stehen wir natürlich vor einer deutlichen Eskalation des gesamten Tarifkonflikts."

"Die Ausgangslage zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde ist so kompliziert, dass man keine Prognose wagen kann, weil wir in allen drei wesentlichen Themenfeldern weit auseinander liegen, die bisher in den Verhandlungen eine ...

