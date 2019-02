Der Immobilienboom in Deutschland dürfte nach Ansicht der Deutschen Bank noch jahrelang andauern. In Hamburg aber ebbe das Preiswachstum ab.

Der rasante Anstieg der Immobilienpreise und Mieten in Deutschland könnte sich laut einer Studie noch Jahre fortsetzen. Der Aufschwung am Wohnungsmarkt werde 2019 andauern und könnte "bis 2022 oder darüber hinaus" reichen, heißt es in einer Analyse, die die Deutsche Bank in Frankfurt veröffentlichte.

Demnach sprechen der boomende Arbeitsmarkt, eine weiter hohe Zuwanderung, zu wenig Neubau und niedrige Zinsen dafür, dass der bereits seit zehn Jahren andauernde Zyklus weiter gehe. "Das Risiko einer Preisblase am deutschen Wohnungsmarkt steigt damit klar", ...

