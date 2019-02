Linz (ots) - Presseeinladung: Linz im Gespräch auf der ITB



Linz verändert: Kultur und Tourismus an der Donau, Österreich



Einladung zum Pressegespräch: 7. März 2019, 15 Uhr



ITB Berlin, Culture Conference Lounge, Halle 16



Zum ersten Mal ist Linz auf der Tourismusmesse ITB in Berlin nicht nur im Rahmen der Österreich Werbung in Halle 17 (Stand 103), sondern auch in der Kulturhalle (Stand 7) vertreten und lädt zum Pressegespräch.



Vieles hat sich seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 verändert, und nach wie vor begeistert Linz mit außergewöhnlichen Kulturerlebnissen und dem urbanen Flair an der Donau. "2009 war ein besonderer Wendepunkt für die Stadt. Dem Anspruch, mittels Kultur, neuer Formate die Zukunft zu gestalten, ist Linz bis heute treu geblieben", meint Tourismusdirektor Georg Steiner. Das sieht auch Doris Lang-Mayerhofer, Kulturstadträtin der Stadt Linz, so: "Linz wird als eine der zukunftsorientiertesten und kreativsten Städte Europas wahrgenommen. Mit der Ars Electronica, als UNESCO City of Media Arts und mit vielem mehr präsentiert sich Linz gleichzeitig als spannende Kulturstadt und entspannte Donaustadt."



Einer der Erfolgsfaktoren für die interessante Entwicklung von Linz ist die Zusammenarbeit von Kultur und Tourismus. Aus diesem Grund sind auch das Brucknerhaus, das Konzerthaus an der Donau, und die Linzer Museen als Partner mit auf der ITB dabei. "Das Brucknerhaus hat dank seiner exzellenten Akustik einen der besten Konzertsäle der Welt. Nicht nur im Rampenlicht der ITB arbeiten Brucknerhaus und Linz Tourismus eng zusammen, um die Brucknerstadt Linz und die Marke Bruckner in die Welt hinaus zu tragen", so Dietmar Kerschbaum, Intendant des Brucknerhaus Linz.



Tourismusdirektor Georg Steiner und Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum laden zu einem Dialog über die Erfolgsfaktoren der Stadt Linz in Kultur und Tourismus.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme beim Pressegespräch auf der ITB! Sollten Sie weitere Informationen über Linz benötigen, melden Sie sich jederzeit.



