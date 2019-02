An der Wall Street haben sich die Anleger auch am Donnerstag zurückgehalten. Der gescheiterte Nordkorea-Gipfel trübte die Stimmung, da Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel vorerst wieder zunichte gemacht wurden.

So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent auf 25 933,29 Punkte nach. Auf Monatssicht deutet sich damit aber immer noch ein Plus von rund 4 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,28 Prozent auf 2784,64 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,37 Prozent auf 7090,79 Zähler.

Zudem enttäuschten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen war. Allerdings zog das Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals 2018 auf das Jahr hochgerechnet deutlicher an als von Experten prognostiziert.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Celgene um mehr als 9 Prozent ab und zählten damit zu den Schlusslichtern im Nasdaq 100. Zu Jahresbeginn hatte der Pharmariese Bristol-Myers Squibb (BMS) noch angekündigt, den Biopharma-Spezialisten Celgene kaufen zu wollen. Nun aber der Paukenschlag: Der größte Aktionär von BMS sagt nein. Die Investmentfirma Wellington Management, die fast neun Prozent an dem Pharmakonzern hält, stört sich dabei an mehreren Dingen. So sollen die BMS-Aktionäre nach ihrer Ansicht zu große Risiken schultern, wie es in einer Stellungnahme hieß.

Zudem sprach sich auch der an BMS beteiligte, aktivistische Investor Starboard gegen den Deal aus. Die Papiere von Bristol-Myers Squibb legten derweil um knapp 2 Prozent zu.

An der Index-Spitze schnellten die Anteilscheine von Monster Beverage um mehr als 9 Prozent in die Höhe. Der Energydrink-Hersteller hatte beim Gewinn je Aktie im vierten Quartal die Markterwartung übertroffen.

Die Aktien von HP hingegen brachen um mehr als 16 Prozent ein, nachdem der PC- und Druckerhersteller im ersten Geschäftsquartal mit seinen Erlöskennziffern enttäuscht und zudem den Ausblick gesenkt hatte. Nach den schwachen Umsatzzahlen habe er nun weniger Vertrauen in das Geschäft mit Druckerzubehör, schrieb Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America Merrill Lynch.

Grund zur Freude hatten die Aktionäre von Wabco : Der Automobilzulieferer ZF streckt seine Fühler erneut vorsichtig nach dem Bremsenhersteller aus. Es habe ergebnisoffene Gespräche mit dem amerikanisch-belgischen Unternehmen gegeben, sagte ein ZF-Sprecher, betonte aber zugleich, dass es keinerlei Beschlüsse gegeben habe. Die Wabco-Papiere lagen zuletzt gut 7 Prozent im Plus./la/fba

