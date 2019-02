Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen sind zuletzt wieder etwas gestiegen, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.Hier spiele vor allem die Erleichterung darüber eine Rolle, dass der ungeordnete Brexit unwahrscheinlicher geworden sei. Am 14. März werde das britische Unterhaus über eine Verlängerung der Verhandlungen abstimmen, wenn zuvor der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vertrag im Parlament abgelehnt werde. Die zehnjährigen Bund-Renditen lägen nunmehr bei 15 Basispunkten, immerhin ein Sprung von 5 Basispunkten gegenüber dem Vorwochentief. ...

