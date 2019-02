Der MACD unterstützt den Seitwärtstrend gewaltig. Dennoch zeigen die SMAs (38, 100 und 200) am 21.02 ein Kaufsignal an, was einen Trendwechsel zur Folge haben könnte. Der Kurs liegt aktuell unter den drei SMA Linien, beträgt ca. 49 € und ist um 1 % gesunken. Der RSI befindet sich seit November in der neutralen Zone.

4-Stundenchart im Überblick!

Heute Morgen ist im 4-Stundenchart ein Kaufsignal entstanden, zwei weitere liegen bereits eine Weile zurück. Dies könnte die momentane Abwärtsbewegung ... (Anna Hofmann)

