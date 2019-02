Nachdem Anfang Dezember ein lokales Hoch bei 15,70 € festgesetzt wurde, hat die Deutsche Telekom Aktie in kurzen Abständen an Wert verloren. Aktuell existiert ein Verkaufssignal und der Kurs liegt unter der 100-Tagelinie, aber über den GDs (30 und 200). Der MACD zeigt ein Kaufsignal an, welches während der letzten Woche existiert hat, aber mittlerweile ist davon nichts mehr zu spüren.

Die SMAs im 4-Stundenchart!

Im 4-Stundenchart haben die SMAs (38 und 100) ein Kaufsignal gezeigt und ... (Maximilian Weber)

