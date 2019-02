Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1385 US-Dollar gehandelt und damit etwas zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Während des Handels kletterte der Euro für kurze Zeit über die Schwelle von 1,14 Dollar.Zum Schweizer Franken notiert der Dollar knapp unterhalb der Parität, die er am Mittwoch preisgeben ...

