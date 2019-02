Was machen die nur mit ihrem vielen Geld? Was den Cashbestand angeht, steht der US-amerikanische Tech-Konzern Apple ziemlich gut da. Das berichtete zumindest das Finanzportal "finanzen.net" am Donnerstag. Trotz eines eher durchwachsenen Geschäftsjahres 2018 habe Apple 245 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, heißt es. Diese Summe treibe Analysten und Markbeobachter schon seit längerer Zeit um. Ständig werde nach lohnenswerten Übernahmezielen Ausschau gehalten. Apple-Chef Tim Cook kann sich ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...