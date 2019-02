Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IIA: Immofinanz am 28.2. -2,24%, Volumen 154% normaler Tage , SBO: SBO am 28.2. -1,59%, Volumen 48% normaler Tage , ANDR: Andritz am 28.2. -1,48%, Volumen 195% normaler Tage , BG: Bawag am 28.2. 0,89%, Volumen 102% normaler Tage , VER: Verbund am 28.2. 1,34%, Volumen 133% normaler Tage , EBS: Erste Group am 28.2. 3,94%, Volumen 158% normaler Tage , ATX: +0,45% Aktie Symbol SK Perf. Erste Group EBS 33.250 3.94% Verbund VER 42.320 1.34% Bawag BG 38.700 0.89% Andritz ANDR ...

