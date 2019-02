Die Ölpreise haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Nach Kursverlusten im frühen Handel, zeigten sich die Notierungen am späten Nachmittag uneinheitlich. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,99 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 14 Cent auf 57,08 Dollar.

Bis zum Mittag hatten noch schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China beide Ölpreise belastet. In den Industriebetrieben hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager überraschend eingetrübt. China ist einer der größten Ölimporteure der Welt.

Gestützt werden die Ölpreise allerdings nach wie durch jüngste Aussagen des saudischen Ölministers Khalid Al-Falih. Er hatte trotz abermaliger Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Preisstrategie des Ölkartells Opec eine Fortsetzung der im vergangenen Jahr beschlossenen Förderkürzungen signalisiert./jkr/fba

