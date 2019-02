Während DAX und Co mehr oder weniger auf der Stelle getreten sind, hat dieses Duo kräftig aufgedreht. Die Aktie von Zalando schoss nach starken Zahlen zum vierten Quartal und einem zuversichtlichem Ausblick um über 20 Prozent in die Höhe. Die Papiere von ISRA Vision waren nach einem gelungenen Jahresauftakt und einem in Aussicht gestelltem Zukauf ebenfalls stark gefragt.

