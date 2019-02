Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Nachdem das globale

Unternehmen für Mobiltechnologie mit seinen bahnbrechenden

Dual-Screen-Smartphones und innovativen Gaming Smartphones mehrere

"Best of CES"-Auszeichnungen auf der CES in Las Vegas

entgegengenommen hatte, stellte es nun auf der MWC in Barcelona das

nubia Alpha vor. In dem Gerät kommen die besten Funktionen von

Smartwatches und Smartphones zusammen für ein neuartiges verbundenes

Erlebnis.



- Ein innovatives, bewegliches Display



Nubia hat den innovativen, größten, tragbaren beweglichen Screen

in der Branche entwickelt (bis zu 230 % größer als herkömmliche

tragbare Displays). Speziell entwickelt für hervorragende Grafik und

Langlebigkeit ermöglicht das panoramische, 10 cm große

Wrap-Around-Display mehr Sicht, mehr Kontrolle und ein besseres

Erlebnis.



- Ein tragbares Telefon



Mit Bluetooth-, Wifi- und eSIM-Technologien ermöglicht der Alpha

das Senden von SMS, Anrufe und Zugang zum Internet, ohne das

Erfordernis eines separaten Smartphones. Der Alpha kann, was andere

tragbare Telefone nicht können. Wir haben den Alpha mit einer

5-Megapixel Kamera samt cleveren UI-Shortcuts ausgestattet.



- Hochwertig und robust gebaut



Der Alpha wird aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und

ist sowohl in Schwarz als auch Gold erhältlich. Die goldfarbene

Version ist aus anodisiertem, rostfreiem Stahl hergestellt und ist

mit echtem 18-Karat Gold beschichtet. Hinsichtlich seiner Lebensdauer

ist der Alpha wasserbeständig und das bewegliche Display ist mit

hitzebeständigem Polyimid beschichtet.



- Leistungsstarke Hardware für ein unkompliziertes Erlebnis



Der Alpha wird durch die Qualcomm® Snapdragon Wear 2100

Plattform betrieben und liefert ein unkompliziertes Erlebnis im

alltäglichen Gebrauch. Mit 1 GB RAM und 8 GB On-Board-Speicher bietet

es hochentwickelte mobile Rechenleistung, hervorragende Konnektivität

und eine beeindruckende Batterielebensdauer.



- Innovative Software



Ein völlig neues, maßgeschneidertes tragbares Betriebssystem

verbessert die Bedienungsfreundlichkeit durch Handbewegungen,

Sprachbefehle und praktische Multi-Touch-Steuerung. Unser neues

tragbares Betriebssystem ist optisch ansprechend und bietet eine neue

Art der Interaktion mit den Dingen, die Ihnen am wichtigsten sind.



INFORMATIONEN ZUR MARKTEINFÜHRUNG



Der nubia Alpha wird in zwei Versionen erhältlich sein:



- Bluetooth-Version:



- Globaler Markt

- April 2019

- 449 Euro



- eSim-Version (4G):



- China: April 2019- Schwarz - 549 Euro- 18-K-Goldbeschichtung -

649

Euro

- Europa: 3. Quartal 2019

- Nordamerika: 4. Quartal 2019



