Die Tencent Holdings-Aktie befindet sich seit Ende Oktober in einer Aufwärtsbewegung und konnte in diesem Jahr bereits 10,95 Prozent zulegen. Das bisherige Hoch in 2019 erreichte der Kurs am 12. Februar bei 39,72 Euro. Anschließend kam es zu einem leichten Rücksetzer, der die Aktie auf 37,80 Euro zurückfallen ließ.

Anfang dieser Woche ging es wieder bis auf 38,81 Euro nach oben, doch seitdem ist etwas Kurioses zu beobachten. So kam es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu grünen Tageskerzen, ... (Alexander Hirschler)

