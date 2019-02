Mainz (ots) - Sonntag, 2. März 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali



Gast im Studio: Oliver Kahn, Fußball-Experte



Fußball-Bundesliga, 24. Spieltag Topspiel: Borussia Mönchengladbach - Bayern München



FC Schalke 04 - Düsseldorf 1. FC Nürnberg - RB Leipzig Eintracht Frankfurt - Hoffenheim Bayer Leverkusen - SC Freiburg Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg - Borussia Dortmund (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 24. Spieltag SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg SC Paderborn - FC St. Pauli



Ski nordisch: WM in Seefeld



Sonntag, 3. März 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Arbeiten im Alter



Selbst am schönen Tegernsee gibt es sie: Senioren, deren Rente nicht zum Leben reicht. Ein dickes Fell brauchen sie, um in diesem Alter immer wieder neu auf Jobsuche zu gehen. Fast eine Million Menschen über 65 verdienen sich in Deutschland etwas dazu. Manche müssen das. Andere möchten es: als Senior-Experte im Betrieb oder als pensionierter Lehrer wegen des Lehrermangels. Viele empfinden das als Bereicherung. Doch alle spüren ihr Alter.



Sonntag, 3. März 2019, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Leichtathletik-Europameisterschaften - Bericht aus Glasgow/Schottland Fußball: Spanische Liga, 26. Spieltag - Real Madrid - FC Barcelona Fußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 24. Spieltag Squash-Weltmeisterschaft - Simon Rösner im Porträt Eishockey: Mannheim - Köln - Letzter Spieltag vor den Playoffs



