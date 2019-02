Zebra Medical Vision meldet zwei neue CE-Zulassungen für Deep Learning-Algorithmen, mit denen Radiologen und Mitarbeiter in der Notaufnahme erstmalig akute Symptome sowohl in CT-Scans als auch in Röntgenaufnahmen priorisieren und die Durchlaufzeit von Berichten (RTAT) drastisch reduzieren können.

Zebra Medical Vision (https://www.zebra-med.com/), führendes Unternehmen im Bereich der auf Deep Learning basierenden Tomografie, meldet die CE-Zulassung von zwei Zebra-Med-Produkten, mit denen die klinische Prüfung und Diagnose akuter Symptome in der medizinischen Bildgebung beschleunigt wird. Die KI-Technologie markiert zeitkritische Fälle wie beispielsweise Pneumothorax in Röntgenaufnahmen der Lunge und Gehirnblutungen in CT-Scans. Diese Technologie reduziert die Zeit, die Radiologen und Mitarbeiter in der Notaufnahme zur Erkennung akuter Symptome benötigen, um 80 %! Dies wiederum verbessert die Qualität und Aktualität der Behandlung.

Die Produktreihe von Zebra-Med zur Erkennung akuter Symptome ist Teil eines stetig wachsenden Lösungsportfolios für die Gesundheitsbranche und staatliche Stellen. Die Deep Learning-Imaging Analytics-Plattform von Zebra-Med lässt sich mit jedem PACS-System verbinden und analysiert relevante Scans mit entsprechenden Algorithmen. Wird ein akutes Symptom entdeckt, alarmiert eine HL7-Standardmeldung die verschiedenen Systeme der Klinik, beispielsweise die Arbeitslisten der Radiologie oder der Notaufnahme. Jede Klinik kann die Anzeige von Alarmen individuell gestalten: farblich codiert oder in Form von Prioritätsstufen. Die Technologie kann vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden, wobei weder der Kernarbeitsablauf in der Radiologie, also die eigentliche Bilderfassung, beeinträchtigt wird noch die Gefahr von Verstößen gegen das Datenschutzgesetz für den Medizinbereich besteht.

Pneumothorax, d. h. im Pleuraraum zwischen Lunge und Brustwand vorhandenes Gas, stellt aufgrund der damit einhergehenden Morbidität und Gesundheitskosten weltweit nach wie vor ein erhebliches Problem dar. Ohne sofortige Behandlung kann Pneumothorax zu einem totalen Lungenkollaps und anderen potenziell tödlichen Komplikationen führen. Die Erkrankung tritt spontan oder als Folge einer zugrunde liegenden Krankheit, eines Traumas oder von Komplikationen nach Biopsien oder chirurgischen Eingriffen auf. Bei einer geschätzten Häufigkeit von 18 bis 28 Fällen pro 100.000 Einwohnern kommt es in Europa jedes Jahr zu 130.000 bis 207.000 Fällen von Pneumothorax. Eine fehlerhafte oder verspätete Diagnose von Pneumothorax betrifft etwa 74.000 Amerikaner pro Jahr.

Gehirnblutung ist noch stärker verbreitet; ca. 8 bis 15 aller Schlaganfälle in westlichen Ländern sind darauf zurückzuführen. Pro Jahr erleiden fast 3,6 Millionen Amerikaner einen Schlaganfall. Schlaganfälle oder traumatische Hirnverletzungen treten alle 9 Sekunden auf, und Gehirnscans zu Diagnosezwecken können 150.000 US-Dollar pro Patient kosten. Gehirnblutung ist eine schwerwiegende Erkrankung mit einer 30-Tage-Mortalität von 35 bis 52 %. Schätzungen zufolge treten 50 der Todesfälle innerhalb der ersten 24 Stunden ein ein weiterer Beleg für die Bedeutung der Früherkennung und effektiven Behandlung in der Notaufnahme

"In einer von Zebra-Med durchgeführten, klinischen Validierungsstudie zeigten die CXR- und CT-Produkte zur Erkennung von Pneumothorax bzw. Gehirnblutung des Unternehmens ein vielversprechendes Potenzial, die Durchlaufzeit zu reduzieren und die Diagnosesicherheit der Radiologen zu erhöhen", erklärte Dr. TerenceMatalon, MD, FACR, FSIR Chairman, Diagnostic Radiology im Albert Einstein Medical Center. "Im praktischen Einsatz demonstriert die Software die wichtigsten Eigenschaften, die KI-Lösungen in unserem Bereich aufweisen müssen: hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit, nahtlose Integration in unsere Arbeitsabläufe und die Fähigkeit zum multimodalen Betrieb, also in Röntgen- und CT-Geräten."

"Unsere Produktreihe für Akutbefunde unterstreicht das Engagement des Teams von Zebra Medical Vision bei der Entwicklung von KI-Lösungen, die in einem Großteil der Radiologie-Abteilungen weltweit in mehr als nur einem Verfahren zur Bildgebung und Berichterstattung eingesetzt werden kann," so Eyal Gura, CEO und Mitbegründer von Zebra-Med. "Wir freuen uns darauf, diese Lösung den Kliniken in Europa zur Verfügung zu stellen, die mit mehreren PACS- und Arbeitslistensystemen arbeiten und bereits die Software von Zebra-Med integriert haben."

Zebra-Med arbeitet mit einigen der weltweit führenden Gesundheitsdienste zusammen, die insgesamt über 100 Kliniken betreiben. Im vergangenen Jahr erhielt Zebra-Med 8 CE-Zulassungen für verschiedene Algorithmen und die FDA 510(k) Zulassung für seinen Koronarkalzium-Erkennungsalgorithmus, womit das Unternehmen seine Präsenz in den USA ausbauen konnte. Neben den kürzlich vermeldeten Finanzhilfen der Israel Innovation Authority hat Zebra-Med in drei Finanzierungsrunden über 50 Mio. US-Dollar bei verschiedenen Investoren eingeworben.

*Die Akutbefundlösungen können bereits in der Europäischen Union erworben werden; die FDA 510(k) Zulassung ist beantragt. In den USA nicht auf dem Markt erhältlich.

Über Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision nutzt Deep Learning, um Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation für die Gesundheitsbranche zu entwickeln und bereitzustellen. Mit der Imaging Analytics-Plattform des Unternehmens können Gesundheitseinrichtungen Patienten mit erhöhtem Erkrankungsrisiko identifizieren und verbesserte, präventive Behandlungsoptionen anbieten, um die Patientenversorgung zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Kibbutz Shefayim, Israel, wurde 2014 gemeinsam von Eyal Toledano, Eyal Gura und Elad Benjamin gegründet und von Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd und Dolby Ventures finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zebra-med.com.

