Der US-Halbleiterzulieferer will mit einem Aktionärsrechteplan neue Hürden aufbauen. So will er einer schnellen Übernahme durch Merck entgegenwirken.

Der US-Halbleiterzulieferer Versum Materials baut nach dem Kaufangebot des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns Merck Übernahmehürden auf. Der Vorstand des Konzerns habe einen zeitlich begrenzten Aktionärsrechteplan verabschiedet, um "die faire und sichere Behandlung aller Versum-Anteilseigner voranzutreiben", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Tempe (Arizona) mit.

Dies solle sicherstellen, dass keine Person oder Unternehmensgruppe Kontrolle über Versum zum Nachteil aller übrigen

