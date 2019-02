Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Nach Kursgewinnen im frühen Handel drehten die Bundesanleihen gegen Mittag ins Minus und bauten die Verluste im Nachmittagshandel aus. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future sank am frühen Abend um 0,27 Prozent auf 165,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,18 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA sorgten für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und setzten festverzinsliche Papiere unter Druck. Ende des vergangenen Jahres hatte die US-Wirtschaft zwar an Fahrt verloren. Sie war im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 2,6 Prozent gewachsen, nach 3,4 Prozent im Quartal zuvor. Der Markt hatte aber ein noch schwächeres Wachstum von 2,2 Prozent erwartet.

Die Anleihen knüpften damit an ihre Kursverluste vom Vortag an. Der gescheiterte Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte den Markt am Morgen nur vorübergehend gestützt. Die Gespräche wurden in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen.

Auch in den meisten Ländern der Eurozone gaben die Kurse zuletzt mehr oder weniger deutlich nach. Gegen den Markttrend legten die Kurse italienischer und griechischer Anleihen zu./jkr/stw

