4YFN Startup-Veranstaltung zieht eine Rekordzahl von 23.000 Teilnehmern und über 760 teilnehmenden Unternehmen an

Die GSMA verkündete zum Abschluss der parallel zur MWC19 Barcelona abgehaltenen 4FYN-Veranstaltung (Four Years From Now) Nanolock Security als den Gewinner der Auszeichnung 4YFN Barcelona Startup des Jahres. Mehr als 23.000 Teilnehmer und über 760 Unternehmen, einschließlich 600 Startups, haben an der Veranstaltung in Fira Montjuic vom 25. bis 27. Februar 2019 teilgenommen.

"Der Kern der 4YFN-Veranstaltung besteht darin, kreative Innovationen zu erkennen und zusammenzubringen und Nanolock Securities hat sich als verdienter Gewinner der Auszeichnung Startup des Jahres erwiesen?, sagte Pere Duran, 4YFN-Veranstaltungsleiter der GSMA. "Im Namen der GSMA möchte ich unseren Sponsoren, Partnern und teilnehmenden Unternehmen dafür danken, dass sie diese 4YFN Barcelona zu unserer bisher größten und besten gemacht haben.?

Die 4YFN-Auszeichnungen sind der Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung und stellen einen Wettbewerb zwischen fünf Startups dar, die in die Endausscheidung gekommen sind. NanoLock Security ist der einzige Anbieter von leichten, virtuellen, kostengünstigen Sicherheits- und Management-Lösungen für vernetzte Edgegeräte.

4YFN bringt Startups, Investoren, Unternehmen und öffentliche Institutionen zusammen, damit sie sich vernetzen und gemeinsam neue Vorhaben angehen können. Das 4YFN-Programm beinhaltet einzigartige Aktivitäten wie inspirierende Hauptvorträge und Podiumsdiskussionen, offene Innovations-Verkaufsvorträge, Inkubatorprogramme, Gelegenheiten für Gemeinschaftsinitiativen und kundenspezifische Netzwerkaktivitäten. Weitere Informationen zur 4YFN Barcelona und den Auszeichnungen der 4YFN Barcelona 2019 finden Sie unter: https://www.4yfn.com/

