Der kriselnde US-Modekonzern Gap will sich in zwei eigenständige Börsengesellschaften aufteilen. Die beiden Hauptmarken Gap und Old Navy sollen damit künftig getrennte Wege gehen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Bei Anlegern sorgte die Ankündigung für Freude - die Aktie schoss nachbörslich zeiweise um fast 20 Prozent in die Höhe.

Die Aufspaltung soll 2020 abgeschlossen werden. Die Schwestermarken Athleta, Banana Republic, Intermix und Hill City sollen bei Gap bleiben, das unter einem neuen noch nicht feststehenden Namen vom derzeitigen Vorstandschef Art Peck weitergeführt werden soll.

Der Konzern tut sich - wie viele andere US-Modeketten - schon länger schwer. Im vierten Quartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (4,1 Mrd Euro) und lagen damit unter den Erwartungen der Wall Street. Gap gab zudem bekannt, in den nächsten zwei Jahren 230 Geschäfte zu schließen./hbr/DP/fba

