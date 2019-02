Der Technologieexperte bringt über 20 Jahre Erfahrung im Produktdesign mit, um die Benutzerakzeptanz und den Kundenzuwachs voranzubringen

Das Kundenbindungsunternehmen Urban Airship hat heute verkündet, dass Greg Biggers dem leitenden Führungsteam als Vizepräsident für Produkte und Design beigetreten ist. Biggers wird zukünftig für die Leitung des Produktmanagements, Produktdesigns, der Produkterschließung und Nutzerforschung verantwortlich sein.

In den letzten 20 Jahren hat er Software-Produkte für schnell wachsende Technologieunternehmen in den Bereichen mobile Software, SaaS, CRM und Martech geschaffen und damit über 3 Milliarden USD an Anschaffungswert für Responsys, Chordiant und Vantive erzielt. Zuletzt war er CEO und leitender Produktbeauftragter bei Akimbo, wo er für die Unternehmensstrategie und Produktentwicklung verantwortlich war. Davor war Greg bei SenseLabs und Genomera als Produkt- und Marketingleiter tätig und leitete die Produkt-, Design-, Ingenieurs-, Marketing- und Vertriebsteams. In den Anfängen seiner Karriere half Greg in seiner Position als allererster Leiter für Produktmanagement bei Responsys und Chordiant (heute Pegasystems) bei der Entwicklung von Martech und Kundenerfahrung als Kategorien mit.

Als führende Persönlichkeit in einer High-Tech-Produktgemeinschaft schuf Greg den Lehrplan und das Programm "Product Management Immersive" bei General Assembly. Dort ist er auch weiterhin als Dozent tätig und unterrichtet die nächste Generation von Produktleitern und Unternehmern.

"Die heutigen Vermarkter verlangen die beste Erfahrung, um ihre größte Herausforderung zu bewältigen: die Kunden über den richtigen Kanal, zur richtigen Zeit und mit der richtigen Botschaft zu erreichen", so Mike Herrick, leitender Vizepräsident für Produkte und Technik bei Urban Airship. "Greg hat in über zwei Jahrzehnten einige der ausgereiftesten Technologieprodukte im Marketingbereich geschaffen. Er wird Urban Airship dabei helfen, modernste Produkterschließungstechniken anzuwenden, um unsere Plattform zu erweitern, wodurch noch mehr Unternehmen ihren Kundennutzen durch aussagekräftige Erfahrungen und nützliche Informationen während der gesamten Kundenreise steigern können."

Die Ernennung folgt auf ein ohnehin schon folgenreiches Jahr für Urban Airship. Im Januar kündigte das Unternehmen die Übernahme von Accengage an, um das weltweit größte mobile Kundenbindungsunternehmen mit Lösungen für Apps, Webseiten, SMS, E-Mail, mobile Geldbörsen und andere Kanäle zu bilden. Zusätzlich hat Urban Airship seine Produktlinie mit der Einführung der KI-Instrumentalisierung und Vorhersagemodelle erweitert, um das Rätselraten bei der Lieferung von höchst wichtigen kanalübergreifenden Botschaften zu eliminieren, was Kunden sicherlich begrüßen werden.

"Urban Airship ist der führende Anbieter für Kundenbindungslösungen, mit denen globale Marken ihre Zielgruppen über mehrere Kanäle hinweg mit der größten Wirksamkeit erreichen können", so Greg Biggers, Vizepräsident für Produkte und Design bei Urban Airship. "Ich freue mich sehr darauf, die Kundenbegeisterung und Geschäftsergebnisse dank dem Produktportfolio von Urban Airship weiter zu steigern und immer mehr der weltbesten Kundenbindungserfahrungen zu fördern."

Über Urban Airship

Urban Airship ist der verlässliche Partner tausender Unternehmen, um das Wachstum mittels digitaler Kundenbindung zu fördern. Vermarkter und Entwickler verlassen sich täglich bei der Zustellung von Milliarden an personalisierten, interaktiven Benachrichtigungen, die über alle digitalen Kanäle hinweg Interesse wecken und Handlungen antreiben, auf Urban Airship. Urban Airship wird von vielen der weltweit besten Unternehmen wie Adidas, Alaska Airlines, The Home Depot, NBCUniversal, Sky Plc und Zillow genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.urbanairship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

