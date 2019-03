Fünf Krypto-Milliardäre haben es auf die globale Reichen-Liste von Hurun geschafft. Doch wie haben sie ihren Reichtum erworben?

TOP-Meldung So schafften es 5 Krypto-Milliardäre auf die globale Reichen-Liste Die Hurun Global Rich List wurde diese Woche veröffentlicht und enthält fünf Krypto-Milliardäre. In dem Bericht wird Blockchain als die "am schnellsten wachsende neue Industrie" der Welt bezeichnet, obwohl im letzten Jahr ein extremer Bärenmarkt rund 700 Milliarden Dollar des Marktwerts auslöschte. Die fünf Krypto-Milliardäre auf der Reichen-Liste von Hurun umfassen Personen der großen Krypto-Unternehmen Ripple, Coinbase, Binance und Bitmain. Doch wie haben sie ihren Reichtum erworben? 1. Micree Zhan Ketuan - 2,7 Milliarden Dollar Micree Zhan Ketuan ist der Mitgründer des Mining-Giganten Bitmain. Er hält 36,58 Prozent an dem Unternehmen. Das ist mehr als sein Mitgründer ...

