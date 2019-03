Deutsche Ingenieure haben die Raumfahrt-Industrie einen großen Schritt nach vorne gebracht: Sie haben Raketen-Triebwerke im 3D-Druck hergestellt - und damit den Triebwerksbau revolutioniert.

Sowohl dem "Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt" (DLR) als auch dem Maschinenbauer "SLM Solutions" aus Lübeck ist es gelungen, ein Raketen-Triebwerk im 3D-Druck zu produzieren. Die additive Fertigung hat gegenüber herkömmlichen Verfahren den Vorteil, dass sich komplexere Strukturen herstellen lassen. So verfügt das DLR-Triebwerk "Berta" über innovativ designte Kühlkanäle, was eine bessere Kühlung der Brennkammer ermöglicht. Eine bessere Kühlung wiederum ermöglicht eine kompaktere Bauweise, was Material und damit Gewicht spart. Das von der DLR entwickelte Triebwerk soll als Vorbild für das Triebwerk dienen, mit der die sich derzeit in der Entwicklung befindliche Rakete "Ariane 6" der "Europäischen Weltraumorganisation" (ESA) ausgestattet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...