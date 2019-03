Die Epidemie im Kongo hat bisher mindestens 488 Menschen das Leben gekostet. Nach Angriffen stellt Ärzte ohne Grenzen die Arbeit in den betroffenen Behandlungszentren ein.

Ein Ebola-Behandlungszentrum ist im Osten Kongos binnen vier Tagen zwei Mal angegriffen worden; vier als hoch infektiös geltende Patienten werden seit Mittwoch vermisst. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Donnerstag mit und korrigierte dabei Details zuvor gemachter Angaben.

Das Behandlungszentrum der internationalen Hilfsorganisation in Butembo sei am Wochenende und am Mittwoch angegriffen worden, über die Täter lägen keine Informationen vor. Am Sonntag sei zudem in Katwa rund zehn Kilometer von Butembo entfernt Feuer in einem Behandlungszentrum ...

