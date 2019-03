Bishkek, Kirgisistan (ots/PRNewswire) -



Die World Ethnogames Confederation (Kirgisistan) organisiert in Kooperation mit The Camel Club (Saudi-Arabien) das globale Event "Nomad Universe", das vom 9. - 19. März 2019 im Rahmen des King Abdulaziz Camel Festival im Königreich Saudi-Arabien stattfinden wird.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/828431/Nomad_Universe_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/828432/World_Ethnogames_archery.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/828433/World_Ethnogames_A skhat_Akibayev.jpg )



Video: https://we.tl/t-4hcP6rlYJh'src=dnl



Hauptziel von "Nomad Universe" ist, das historische Erbe und die Vielfalt der ursprünglichen Kultur der Völker und ethnischen Gruppen weltweit zu erhalten und neu zu beleben. 1.000 Teilnehmer aus 90 Ländern werden beim Nomad Universe ihre kulturellen Schätze aus den Bereichen Kunst, Sport und Wissenschaft darbieten und präsentieren.



"Im Zuge der Globalisierung gehen jedes Jahr die Traditionen, Bräuche und althergebrachten Erkenntnisse der verschiedenen Völker und ethnischen Gruppen ein Stück weit mehr verloren. Die Erhaltung des großen Erbes, das unsere Vorfahren für uns hinterlassen haben, ist eine Notwendigkeit, wenn man den Herausforderungen der Zukunft verantwortungsvoll und nachhaltig begegnen will. Mit Nomad Universe haben wir ein neues globales Veranstaltungsformat geschaffen, um die auf alten Traditionen und historischem Erbe basierenden Errungenschaften in Kunst, Sport und Wissenschaft aus aller Welt zu präsentieren, sichtbar zu machen und zu bewahren", erklärt Herr Askhat Akibayev, President der World Ethnogames Confederation.



Das King Abdulaziz Camel Festival, das größte Kamelfestival der Welt, wird jährlich unter der Schirmherrschaft von König Salman bin Abdulaziz Al Saud ausgerichtet. Das Festival ist ein vielfältiges Event, das Kultur, Wirtschaft und Sport vereint und die Tradition und das tiefverwurzelte kulturelle Erbe des saudi-arabischen Königreichs feiert. Das Festival findet aktuell vom 21. Februar bis zum 24. März 2019 unweit des Dorfes Al-Sayahid rund 150 Kilometer von der Hauptstadt Riad entfernt statt. Das Festival-Gelände selbst ist ein permanenter Veranstaltungsort, der nach höchsten technischen Standards mit beispielsweise besonders gestalteten Unterkünften für Festivalteilnehmer und einer hochentwickelten und ausgeklügelten Infrastruktur auf 30 Millionen Quadratmeter Wüste konzipiert ist und von 35.000 Menschen pro Tag frequentiert wird. Der geschichtsträchtige Ort ist seit vielen Jahrhunderten Treffpunkt für die Kamelkarawanen, die aus allen Teilen der arabischen Halbinsel kommen und sich hier begegnen.



"Das im Rahmen des King Abdulaziz Camel Festival stattfindende Nomad Universe ist ein globales Gipfeltreffen für Völker und ethnische Gruppen, die zusammenkommen, um ihre Einzigartigkeit zu bewahren und aufzuzeigen. Dies ist ein großartiges Vorbild für Einheit in der Vielfalt, das ganz im Einklang mit Saudi-Arabiens 2030 Vision steht", sagt Herr Askhat Akibayev, President der World Ethnogames Confederation.



OTS: World Ethnogames newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133812 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133812.rss2



Pressekontakt: Rocket Media Communications Michael Grabner office@rocketmedia.at +43-664-85-19-160