Wie in den Vorwochen dominierte Deutschland mit Elstar, Jonagold und Boskoop. Italien schickte hauptsächlich Granny Smith und Golden Delicious; in Hamburg tauchten Envy auf, die in der Größe 75/80 mm 1,50 € je kg kosteten. Neue einheimische Cripps Pink konnten in Frankfurt zu 1,25 bis 1,35 € je kg schnell platziert werden. Dies geht aus dem "BLE-Marktbericht KW...

