In Zeeland wurden 2018 im Durchschnitt 15.000 kg pro ha Saatzwiebeln geerntet, während es in Flevoland 44.000 kg pro ha Land waren. Es gibt auch regionale Unterschiede in dem Bereich von Konsumkartoffeln. Die nationale Ernte dieser zwei Erträge war 2018 definitiv kleiner als ein Jahr zuvor. Bildquelle: Shutterstock.com Die Einnahmen liegen über der vorläufigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...