Entersekt hat heute einige erste Ergebnisse seiner Umfrage veröffentlicht, die zu Beginn des Jahres online von The Harris Poll durchgeführt wurde. Der Innovator im Bereich am mobilen Einsatz orientierte Lösungen für die Finanztechnologie hat das unabhängige Marktforschungsinstitut beauftragt, mehr über die Einstellung der US-amerikanischen Verbraucher zu mobilen, auf Apps basierenden Banking- und Zahlungslösungen herauszufinden. Über 1.900 Erwachsene, die mobile Geräte besitzen, wurden befragt.

Mobile Banking-Apps sind inzwischen einer der beliebtesten Selbstbedienungskanäle im Bankwesen. Die Nutzungsstatistiken kann man aus einer Reihe von Quellen beziehen, die Screeningfragen von Entersekt haben jedoch interessante Ergebnisse hervorgebracht. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass etwa drei von fünf Besitzern mobiler Geräte (59 %) berichten, dass sie ihre Banking-App mindestens einmal pro Woche nutzen.

Apps für mobile Zahlungen werden weniger häufig genutzt als Banking-Apps. Nur ein Drittel der Besitzer mobiler Geräte (33 %) nutzt sie wöchentlich. Anscheinend wissen die meisten Amerikaner, was Zahlungs-Apps sind, jedoch gehören diese noch nicht im gleichen Maße zum Alltag wie Banking-Apps. Während fast drei Viertel der Besitzer mobiler Geräte (71 %) mobile Zahlungs-Apps schon genutzt haben, nutzen nur 7 täglich Zahlungs-Apps im Vergleich zu den 20 %, die täglich Banking-Apps nutzen. Der kaufmännische Leiter von Entersekt in Atlanta, Dewald Nolte, erläuterte: "In den USA wurde bisher mit keiner Zahlungs-App der Punkt erreicht, bei dem eine Akzeptanz garantiert ist. Daher verlief die Übernahme durch die Kunden langsamer. Auch das Hinterherhinken der kontaktlosen Infrastruktur sowie Probleme mit der Interoperabilität trugen dazu bei."

Über zwei Drittel der Besitzer mobiler Geräte (68 %) äußern, dass sie mehr als eine App für Banking und Zahlungen haben. 37 haben drei oder mehr. Da sie mit so vielen Apps jonglieren müssen, fand die Mehrzahl der regelmäßigen Nutzer von Banking-Apps (diejenigen, die Banking-Apps mindestens einmal im Monat nutzen) die Idee einer All-in-One-App für Banking und Zahlungen attraktiv. Über zwei Drittel (68 %) der regelmäßigen Nutzer von Banking-Apps würde gerne "das komplette Banking und alle Zahlungen über eine einzige mobile App abwickeln." Eine ähnliche Mehrzahl (67 %) erklärt, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sie Bargeld oder Kreditkarten nutzen würden, wenn sie eine derartige App hätten. Die Attraktivität einer App, die alles miteinander kombiniert, ist für jüngere Erwachsene (18 bis 44 Jahre), die schon regelmäßig Banking-Apps genutzt haben, größer: etwas über drei Viertel (76 %) wünschen sich so etwas, im Vergleich zu nur 50 der über 55-jährigen.

"Banking-Apps sind die perfekte Ausgangsbasis für neue Zahlungsoptionen", so Gerhard Oosthuizen, Technologieleiter bei Entersekt. "Die Nachfrage nach speziellen Zahlungs-Apps lässt nicht nach, insbesondere bei Einzelhandelsmarken mit hervorragenden Treueprogrammen, zielgerichteteren Werbeaktionen und Lösungen für unterwegs wie unkomplizierten Peer-to-Peer-Zahlungen, Selbstbedienungskasse und Bestellungen innerhalb der App." Die meisten Menschen nutzen jedoch noch immer wenige dieser Apps regelmäßig. Banking-Apps sind dagegen sowohl bei den Downloads als auch bei den aktiven Nutzern eine führende Kategorie.

"Daher denken wir, dass die amerikanischen Banken in einer guten Position für die rasche Einführung dieser Apps sind. Sie kann über erweiterte Anwendungsfälle für die Schaffung von Möglichkeiten für die Verbraucher erfolgen."

Im Laufe des nächsten Monats wird Entersekt weitere Erkenntnisse zu den Ansichten der US-amerikanischen Verbraucher bezüglich der Sicherheit mobiler Kanäle, von Komfort und Innovationen liefern.

Umfragemethoden

Diese Umfrage wurde vom 22. bis 24. Januar 2019 online im Namen von Entersekt von The Harris Poll mit 2.076 US-amerikanischen Erwachsenen ab 18 durchgeführt. Davon besitzen 1.928 mobile Geräte und 1.362 von ihnen nutzen mindestens einmal im Monat Banking-Apps. Die Online-Befragung beruht nicht auf einer Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Daher kann keine Schätzung eines theoretischen Stichprobenfehlers berechnet werden. Wenn Sie weitere Informationen zur Methodik der Umfrage wünschen, etwa über Gewichtungsvariablen und die Stichprobengröße der Untergruppen, dann wenden Sie sich bitte an Haleigh Tomasek unter haleigh@williammills.com.

Über Entersekt

Entersekt ist ein Innovator im Bereich am mobilen Einsatz orientierte Lösungen für die Finanztechnologie. Die Anbieter von Finanzdienstleistungen und andere Unternehmen bauen auf das patentierte mobile Identitätssystem des Unternehmens, um ihren Kunden unabhängig vom Servicekanal sowohl Sicherheit als auch die besten komfortablen neuen digitalen Optionen zu liefern. Ob es darum geht, Compliance durch starke Authentifizierung und modernste App-Sicherheit zu erreichen oder ob versucht wird, der Verbrauchernachfrage bei der Informationsweitergabe unterwegs und bei Zahlungsressourcen gerecht zu werden die Kunden von Entersekt erfreuen sich stets eines Wettbewerbsvorteils. Weitere Informationen finden Sie unter www.entersekt.com.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228006118/de/

Contacts:

Haleigh Tomasek

Ansprechpartnerin Medien für Entersekt

+1 678-781-7208

Stephen Sprayberry

Ansprechpartner für Entersekt

+1 678-781-7207