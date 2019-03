Neue Allianz vereint branchenführende Unternehmen mit gemeinsamer Vision, um moderne, perimeterlose, Cloud-basierte und Datenschutz-fokussierte Welt zu sichern.

Lookout, der Marktführer bei Sicherheit in der Post-Perimeter-Welt, hat heute die Gründung der Post-Perimeter-Sicherheitsallianz bekannt gegeben, um eine dringende Herausforderung für Unternehmen zu lösen: wie Sicherheitsfunktionen über Endgeräte, Cloud und Identität hinweg integriert werden können, um Zugriff auf Unternehmensdaten zu schützen und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

"Im vergangenen November führte Lookout Post-Perimeter-Sicherheit ein, um Unternehmensdaten in der heutigen, perimeterlosen, Cloud-basierten und Datenschutz-fokussierten Welt zu schützten", so Marc Jaffan, Vizepräsident für Geschäfts- und Unternehmensentwicklung bei Lookout. "Wir haben erkannt, dass Kunden, um eine Post-Perimeter-Architektur implementieren zu können, die verschiedenen Komponenten selbst zusammenstellen müssen, da es derzeit keine umfassende Lösung für Post-Perimeter-Sicherheit gibt. Wir haben diese Allianz gegründet, um bereits integrierte Post-Perimeter-Lösungen einfach und effektiv bereitzustellen und ich freue mich über das Kaliber und die Begeisterung der Allianzmitglieder."

Die Post-Perimeter-Allianz umfasst Branchenführer in den Bereichen Identität und Access-Management (IAM), Endpoint Protection, Unified Endpoint Management (UEM) und Cloud-basierte Software. Gründungsmitglieder sind Lookout, Google Cloud, BlackBerry, Okta, SentinelOne und VMware. Mehrere dieser Allianzmitglieder werden an fortlaufenden Kurzpräsentationen im Partnerpavillon am RSA-Stand von Lookout teilnehmen, um zu zeigen, wie ihre Lösungen mit Lookout zusammenarbeiten und Unternehmen in der Post-Perimeter-Welt sichern.

Die Post-Perimeter-Sicherheitsvision Wirklichkeit werden lassen

"Es herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass das Perimeter so gut wie verschwunden ist und nicht zurückkommt. Weniger klar war, was genau es ersetzen wird, auch weil eine einzige Lösung das nicht kann", so Phil Hochmuth, Programmdirektor, Enterprise Mobility bei IDC. "Ein branchenübergreifender Ansatz wie die Post-Perimeter-Sicherheitsallianz, die Lookout gerade einführt, ist sinnvoll und kann Unternehmen helfen, die eine Post-Perimeter-Architektur implementieren wollen, aber nicht wissen, wie alle Teile zusammenpassen."

Lookout wird weiterhin seine breitere Partnergruppe zur Unterstützung verschiedener technischer und Markteinführungsziele aufrechterhalten, während sich die Post-Perimeter-Sicherheitsallianz auf Lösungspartner konzentrieren wird, um PPS Wirklichkeit werden zu lassen.

Weitere Informationen über die Post-Perimeter-Sicherheitsallianz finden Sie hier.

Wenn Sie Interesse haben, an einer Präsentation von Allianzmitgliedern auf der RSA-Konferenz teilzunehmen, finden Sie hier einen Zeitplan. Um Medieninterviews bei RSA zu vereinbaren oder für weitere Informationen über die Post-Perimeter-Sicherheitsallianz, kontaktieren Sie bitte press@lookout.com.

Über Lookout

Lookout ist ein Cybersicherheitsunternehmen für die Post-Perimeter-, Cloud-first- und Mobile-first-Welt. Getrieben vom größten Datensatz an Mobilcode, den es gibt, bietet die Lookout Security Cloud Visibilität in das gesamte Spektrum des mobilen Risikos. Hunderte von Millionen von individuellen Usern, Unternehmen und Behörden und Partnern, wie z. B. AT&T, Verizon, Vodafone, Microsoft, Apple usw. verlassen sich auf Lookout. Lookout hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Amsterdam, Boston, London, Sydney, Tokio, Toronto und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter www.lookout.com und folgen Sie Lookout auf seinem Blog, LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228006122/de/

Contacts:

Lookout PR: Sharon McKenna, press@lookout.com