Toni Piëch sucht Kapital für einen Elektrosportwagen, den er Anfang März vorstellen will. Doch das Mitglied der Porsche-Familie hat so gut wie keine Erfahrung im Autogeschäft - und eine eher fragwürdige Vergangenheit.

Breitbeinig und mit den Händen in den Hüften steht Anton "Toni" Piëch im ersten Stock einer Lagerhalle in Garching bei München vor seinem Werk, das - geht es nach ihm - wohl sein Lebenswerk werden soll: das Grundgerüst eines "Piëch Mark Zero". Der Sportwagen mit Elektroantrieb soll weniger als 1800 Kilo wiegen, mit einer Batterieladung 500 Kilometer weit kommen und das erste Modell einer ganzen Fahrzeugserie sein, wahlweise lieferbar als SUV, Viersitzer oder Sportwagen. In drei Jahren soll das Wunder der Technik zu haben sein, ab 150.000 Euro, gebaut von der Piëch Automotive AG.

Kommende Woche will Piëch ein Modell des Wagens beim Genfer Automobilsalon erstmals der Weltöffentlichkeit präsentieren. Die Tatsache an sich wäre wahrscheinlich nicht einmal den Fachmagazinen eine Randnotiz wert, präsentieren doch immer wieder Gründer auf Messen Automodelle und Prototypen. Nur ganz wenige schaffen es aber auf den Markt, weil zwischen der Kreation eines schönen Autos und der Produktion eines verkehrsfähigen Fahrzeugs noch Welten liegen.

Doch Piëch ist eben nicht irgendein Gründer, sondern entstammt der wichtigsten Autodynastie des Landes, dem Porsche-Piëch-Clan, der die Mehrheit der Stammaktien an Autobauer VW hält und einst den ersten Volkswagen aus der Taufe hob. Kreiert jemand aus dieser Familie ein Fahrzeug, dürften selbst die Bosse der großen Autokonzerne genauer hinschauen. "Der Name ist ein riesiges Asset", sagt Toni Piëch selbst. "Er ist ein Gütesiegel. Er steht für Innovation." Der Name verpflichte aber auch. "Wir dürfen uns nicht blamieren", sagt er und gibt sich sicher: "Das werden wir auch nicht."

Dabei ist genau das alles andere als sicher. Auf zu viele Fragen bleibt Piëch bislang eine Antwort schuldig. Wer das Auto für ihn bauen soll, zum Beispiel. Und vor allem: wer das nötige Geld dafür gibt.

Piëch selbst schätzt, dass er etwas weniger als 500 Millionen Euro braucht, um seinen Traum wahr zu machen. Mit nennenswerter Unterstützung aus der Familie aber ist nicht zu rechnen. Der 40-Jährige muss familienfremde Investoren suchen. Dass er noch nie ein Auto entwickelt oder produziert hat, dürfte dabei noch sein geringstes Problem sein. Vor allem das dubiose und ziemlich abrupte Ende seiner Karriere als Medienunternehmer in China könnte Investoren abschrecken.

Auf den ersten Blick sieht Piëchs Sportwagen wie ein Porsche 911 aus, mit dem Heck einer alten Corvette und einer Front wie ein Fischmaul à la Ford. In der Lagerhalle bei München steht bislang nur eine Fassung des Autos aus Ton, daneben die Rohversion eines Chassis und die Grundform eines Innenraums.

Erst in Genf wird ein Modell, also die Karosserie des Wagens mit Fahrzeuginnenraum, aber ohne Motor und anderem technischen Zubehör, zu sehen sein. Das Besondere soll unter anderem sein, dass sich die Architektur angeblich für allerlei Antriebe eignet, von Elektro über Hybrid und Brennstoffzelle bis Verbrenner. Und eben so gestaltet ist, dass darauf drei verschiedene Fahrzeugvarianten gesetzt werden können.

Dass Toni es bis hierher geschafft hat, gleicht einem Wunder. Nach dem Studium arbeitete er in Peking eine Zeit lang als Journalist, bevor er ins Mediengeschäft einstieg. Rea Stark Rajcic, sein Partner bei dem Autoprojekt, hat nach eigenen Angaben die Kunstgewerbeschule besucht und eine Ausbildung zum Polygrafen gemacht. Danach gründete er eine Druck- und Designagentur im schweizerischen Horn. Mit Autos hatten beide beruflich nie wirklich viel zu tun. Deshalb holten sie sich Unterstützung. Ihr aktueller ...

