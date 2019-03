Medieninformation

Christian Herren wird neuer CFO der Schaffner Gruppe

Luterbach, 1. März 2019 - Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat Christian Herren mit Wirkung ab 1. April 2019 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Er folgt auf Kurt Ledermann, der eine neue Herausforderung ausserhalb der Schaffner Gruppe angenommen hat.

Christian Herren (43) hält einen Master of Arts in Management der Universität Freiburg und verfügt über eine breite, mehrjährige Erfahrung in Finanzen & Controlling. Nach Tätigkeiten bei KPMG und Straumann Group stiess Christian Herren 2007 zur Schaffner Gruppe. Seit 2009 ist er Head Corporate Finance & Accounting und Stellvertreter des CFO. Zwischen Juli 2016 und September 2017 war er interimistischer CFO der Schaffner Gruppe.

Kontakt

Marc Aeschlimann

Chief Executive Officer

T +41 32 681 66 01

marc.aeschlimann@schaffner.com

Finanzkalender

7. Mai 2019 Publikation des Halbjahresberichts 2018/19 5. Dezember 2019 Publikation des Jahresberichts 2018/19 14. Januar 2020 24. ordentliche Generalversammlung

Schaffner - Shaping Electrical Power

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Antennen für schlüssellose Zugangssysteme sowie Filterlösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und ihre Ladeinfrastruktur. Komponenten von Schaffner finden weiter Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur, in der Stromversorgung von elektronischen Geräten sowie in Wind- und Fotovoltaikanlagen. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Asien, Europa und in den USA.