Bern - Politikerinnen und Politiker in ganz Europa entdecken zunehmend die kleinen und mittelgrossen Städte. Ein vom Schweizerischen Nationalfonds unterstütztes Projekt analysiert ihre Funktion und Bedeutung in der Schweiz. Und kommt zum Schluss: Die nationale Politik und Planungspraxis haben deren Potenzial noch zu wenig erkannt.

Lange schaute Politik und Forschung nur auf die Grossstädte. In einem vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten interdisziplinären Projekt analysierte nun ein Team um die Professorin für Wirtschaftsgeographie, Heike Mayer, und den Professor für Politikwissenschaft, Fritz Sager, die kleinen und mittelgrossen Städte (SMSTs) in der Schweiz. Die Forschenden teilten für die Untersuchung in einem ersten Schritt 152 Städte mit bis zu 50'000 Einwohnerinnen und Einwohnern aufgrund bereits vorhandener Datensätze in sieben Typen ein. Und stellten dabei fest: Die SMSTs sind in ihrer wirtschaftlichen Spezialisierung sehr heterogen. «Das ist eine Überraschung, auch im internationalen Vergleich», sagt Mayer.

In Interviews mit Verantwortlichen aus der Lokalpolitik hat sich gemäss der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Rahel Meili zudem gezeigt, dass die örtliche Politik die Entwicklung der SMSTs positiv beeinflussen kann. Sie bemängelt aber, dass manchmal das Bewusstsein dafür fehlt, wie man eine Stadt strategisch entwickeln kann. Und sie hat festgestellt: «Man baut oft auf schon bestehende Charakteristiken und ist eher reaktiv als aktiv». Heike Mayer betont: «Die nationale Politik indessen hat noch keine Antwort auf die Heterogenität der SMSTs gefunden. Man schert stattdessen alle über einen Kamm.»

Ein weiterer wichtiger Faktor in den SMSTs sind innovative Firmen. Die Forschenden der Universität Bern haben sich auch mit ihnen intensiv auseinandergesetzt. Erstaunt hat Heike Mayer bei diesen Fallstudienanalysen insbesondere, «dass die Firmen trotz der Verlockung billigerer Standorte im Ausland vor Ort bleiben und Strategien entwickeln, wie sie die Besonderheiten der SMST nutzen können».

Einteilung in sieben Typen

