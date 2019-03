Für Flixbus werden die Zeiten bald rauer. Konkurrent BlaBlaCar will das Quasi-Monopol im deutschen Fernbusmarkt knacken. Was der Schritt für Flixbus, die Kunden und die Busunternehmer bedeutet.

Wer musste nicht schon alles aufgeben! Die Deutsche Post beispielsweise, der britische Verkehrsgigant Megabus, der Fernreisebusanbieter Touring und natürlich auch die Deutsche Bahn. Alle Großunternehmen, die mit großen Ambitionen im deutschen Fernbusmarkt aktiv waren, sind von der Bildfläche verschwunden. Das 2011 gegründete Start-up Flixbus hat sie aufgekauft oder platt gemacht. Der Marktanteil der Münchener liegt inzwischen bei 95 Prozent. Das Management konnte sich bequem der Expansion gen Europa und Amerika widmen.

Doch die ruhigen Zeiten sind bald vorbei. Der französische Anbieter BlaBlaCar will in den deutschen Fernbusmarkt einsteigen. Das Unternehmen ist vor allem jüngeren Menschen als Vermittler von Mitfahrgelegenheiten bekannt. Den meisten dürften BlaBlaCar kaum ein Begriff sein. Das wird sich ändern.

BlaBlaCar ist das französische Erfolgs-Pendant zu Flixbus aus München. Großgeworden ist das Unternehmen eben als besagte Mitfahr-Plattform, die in Deutschland 2015 den deutschen Wettbewerber carpooling.com mit den Marken mitfahrgelegenheit.de und mitfahrzentrale.de gekauft hat. Inzwischen ist das Start-up in Frankreich auch im Fernbusmarkt aktiv. Dort hat BlaBlaCar der französischen Staatsbahn SNCF das Fernbusgeschäft abgekauft - und liefert sich im Nachbarland ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Fernbuskunden mit Flixbus. Beide kommen dort geschätzt auf einen Marktanteil von rund 40 Prozent.

Nun will BlaBlaCar auch in Deutschland Gas geben. BlaBla-CEO Nicolas Brusson sagte dem "Handelsblatt", dass bis Jahresende 2019 in Deutschland und den Beneluxstaaten 60 Städte unter dem neuen Namen BlaBlaBus angefahren werden sollen. Der 41-jährige Franzose startet die Expansion bewusst in Deutschland. "Die Menschen wollen ein alternatives Angebot", so Brusson.

Für ...

