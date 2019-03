Der BioTech-Konzern Evotec erzielt wieder einmal einen lukrativen Erfolg bei Kooperation mit dem Pharmariesen Bayer: Dies teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Demnach habe man erneut eine vielversprechende niedermolekulare Substanz im Rahmen der Multi-Target-Allianz mit den Leverkusenern in eine klinische Phase-II-Studie überführt. Im Mittelpunkt: Therapieansätze zur Bekämpfung von chronischem Hustenleiden. In Folge des Fortschritts erhalte Evotec von seinem Partner nun eine Meilensteinzahlung ... (Marco Schnepf)

