Im Handelsstreit mit den USA appelliert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an die Regierung in Washington, das von der EU angebotene Abkommen anzunehmen. "Die EU befindet sich in einer schwierigen Lage und muss vorbereitet sein. Sie hat den USA bereits ein Industrie-Zollabkommen angeboten, um einen Handelskonflikt zu vermeiden. Das Mandat dazu verhandeln wir gerade", sagte Altmaier dem Nachrichtenmagazin Focus.

Ein Abkommen mit den USA sei "sehr wichtig. Für die Hälfte der deutschen DAX-Konzerne ist der US-Markt wichtiger als der deutsche", so der CDU-Politiker weiter.

Der Wirtschaftsminister warnte zugleich, bei einem Handelskrieg stünden viele Jobs auf dem Spiel.