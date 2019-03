The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1958214964 PACCAR F.E. 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1959338630 EDC 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1959949196 NORD/LB LUX 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 6E8 XFRA CA26928K1093 EVI GLOBAL GRP DEVELOPM. EQ00 EQU EUR N

CA ERMJ XFRA DE000A2TSMP9 DEAG DT.ENTERTN. JUNGE EQ00 EQU EUR Y

CA SPPW XFRA IE00BFY0GT14 SSGA I-S.MSCI WU ETF DLUA EQ00 EQU EUR Y

CA CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 EQ00 EQU EUR N

CA DUM XFRA US2641471097 DUCOMMUN INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 0Z1 XFRA US30162V1026 EXELA TECHS INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 EQ01 EQU EUR N

CA 30R0 XFRA US62548D1000 MULTICHOICE GR.ADR RC-,02 EQ01 EQU EUR N

CA PIM4 XFRA LU0503634221 PICTET-SMART CITY PEO FD00 EQU EUR N

CA ZZRG XFRA LU1548497426 AGIF-A.GL.ART.INTEL.AT DL FD00 EQU EUR N

CA ZZRF XFRA LU1548497772 AGIF-A.GL.ART.INTE.ATH2EO FD00 EQU EUR N