The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2RW772 R-LOGITECH 19/23 2 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR026 NIEDERS.SCH.A.19/25 A.886 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TR299 BAUAKZENTE B ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGW1 DZ BANK CLN E.9620 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QZ3 DZ BANK IS.A1101 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YP7 LB.HESS.THR.CARRARA03A/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3YQ5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WD5 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03R1 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0313679K13 BANKINTER 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013394699 STE GENERALE 19/21FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA HU0000403118 HUNGARY 16-27 27/A BD01 BON HUF N

CA XFRA HU0000403340 HUNGARY 17-26 26/D BD02 BON HUF N

CA XFRA HU0000403555 HUNGARY 18-38 2038/A BD02 BON HUF N

CA XFRA IT0005365165 ITALIEN 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA US44701QBE17 HUNTSMAN I. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US606822BD53 MIT.UFJ FIN. 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US606822BE37 MIT.UFJ FIN. 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US606822BF02 MIT.UFJ FIN. 19/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US606822BG84 MIT.UFJ FIN. 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US606822BH67 MIT.UFJ FIN. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US854502AK74 STANLEY BLA. 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1956121963 INTL FINANCE 19/24 MTN BD02 BON BRL N