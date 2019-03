Tesla bringt in den USA die lange versprochene 35.000-Dollar-Variante des Model 3 auf den Markt. Warum das für deutsche Kunden zunächst eine schlechte Nachricht ist und sie in die Zwickmühle bringt.

Typisch Elon Musk - seit Dienstag hatte der Tesla-Chef via Twitter damit gelockt, am Donnerstagnachmittag kalifornischer Zeit eine bedeutende Nachricht bekanntzugeben und damit Spekulationen ins Kraut schießen lassen.

Die Auflösung ist simpel. Knapp drei Jahre nach Präsentation des Tesla 3 lässt Musk nun endlich die von vielen Kunden erwartete 35.000 Dollar Variante auf den Markt bringen. Bislang mussten diese mindestens 42.000 Dollar plus Steuern fürs Model 3 berappen. In zwei bis vier Wochen sollen die ersten Besteller in den USA beliefert werden. Zunächst jene, die vor drei Jahren beim Debüt tausend Dollar anzahlten, seitdem ausharrten und so langsam die Geduld verloren.

Für europäische Interessenten sind das jedoch eher schlechte Nachrichten. Denn dort, sowie in China, hat die Auslieferung der Premiumvarianten des Model 3 gerade begonnen. Derzeit läuft die gesamte Tesla-Produktion im Stammwerk in Kalifornien. In China wird gerade ein weiteres Werk errichtet, das noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. In Europa wird derzeit nach einem Standort für ein weiteres Werk gesucht, Deutschland ist in der engeren Wahl.

Das Stammwerk, das momentan bis zu 5000 Tesla 3 pro Woche fertigt, könnte so schnell an seine Grenzen kommen, wenn die Nachfrage nun anziehen sollte. Das bedeutet, dass ausländische Kunden auf ihr Model 3 eventuell länger warten müssen. Denn US-Kunden können nun bis Sommer mittels staatlicher Förderung einen Tesla schon für unter 30.000 Dollar erwerben, beispielsweise in Kalifornien für 28.750 Dollar plus Steuern. Für Tesla macht es wegen der Transportkosten nach Übersee zudem Sinn, lieber zunächst die Kunden in den USA zu beliefern, von denen viele ihre Autos ...

