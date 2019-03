Nigeria hat überschattet von Gewalt einen Präsidenten gewählt. In Deutschland wurde das weitgehend ignoriert. Dabei sprechen politische und wirtschaftliche Gründe dafür, dass wir uns für das Land interessieren sollten.

Nigeria hat am vergangenen Wochenende seinen Präsidenten gewählt. Die Wahl war überschattet von Gewalt mit zahlreichen Toten und wurde im Vorfeld einmal verschoben. All das wurde in Deutschland weitgehend ignoriert, ganz so als ob uns das bevölkerungsreichste Land Afrikas nichts anginge.

Zur Wahl standen der seit 2015 amtierende Präsident Muhammadu Buhari und sein Herausforderer, der ehemalige Vizepräsident Atiku Abubakar, der in der Vorgängerregierung von Buhari bis 2015 im Amt war. Daneben gab es zahlreiche weitere, von vornherein chancenlose Kandidaten. Die Wahl war kurzfristig um eine Woche vom 16. auf den 23. Februar verschoben worden. Die Wahlkommission sah den ordnungsgemäßen Ablauf nicht gewährleistet. Leider gab es trotzdem zahlreiche Ausschreitungen mit insgesamt über 50 Todesopfern.

Warum sollte die Wahl in Westafrika uns in Deutschland interessieren? Sowohl politische als auch wirtschaftliche Gründe sprechen dafür.Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, das nach Südafrika die stärkste Wirtschaftsleistung erbringt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in Kaufkraftparitäten gemessen) liegt bei etwa 6000 US-Dollar. Das Land gehört zu den größten Erdölexporteuren und ist zu weiten Teilen von den Erlösen aus dem Export von Öl abhängig. Das Wirtschaftswachstum ist allerdings im afrikanischen Vergleich eher bescheiden. Das hat mit zahlreichen Problemen des Landes zu tun, die sich natürlich gegenseitig verstärken.

Zunächst leidet das Land unter der Ausbreitung der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram im Norden. Deren Terrorangriffe und die damit verbundenen Konflikte kosteten in den vergangenen zehn Jahren nach Schätzungen 20.000 bis 30.000 Menschenleben. Abgesehen davon, dass Entwicklung in einer von fundamentalistischen Terrormilizen unterdrückten Gesellschaft nicht möglich ist, bedeutet die politische Unsicherheit dort auch, dass zahlreiche Menschen sich auf die Flucht begeben. Allein deshalb sind die Verhältnisse dort auch wichtig für uns!Daneben wird zudem von weiteren Menschenrechtsverletzungen - wie eine ausgeprägte Homophobie - und einer hohen Kriminalitätsrate sowie Umweltproblemen berichtet. Letztere werden vor allem mit der umweltunfreundlichen ...

